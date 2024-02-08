عكس المتوقع.. تظاهر الآلاف الإسرائيليين لمطالبة الحكومة بمواصلة الحرب

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس بأن مدينة القدس المحتلة شهدت تظاهرات شارك فيها الآلاف من الإسرائيليين، مطالبين حكومة الاحتلال بمواصلة الحرب حتى هزيمة حركة حماس.

فيما حمل العديد من المشاركين في المظاهرة ملصقات عليها صور الجنود الذين قتلوا في غزة ورسالة مفادها أنهم بموتهم يريدون أن تستمر إسرائيل في النصر، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويشار إلى أن هذه المظاهرة تمثل إحباطًا للمظاهرات الأكثر شهرة التي جرت في الأسابيع الأخيرة والتي ضغطت على الحكومة الإسرائيلية لتقديم التنازلات اللازمة لتأمين صفقة الرهائن قبل فوات الأوان.

وتهدف مظاهرة الليلة إلى تعزيز الموقف الذي عبر عنه مرارا وتكرارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بمواصلة القتال حتى “النصر الكامل”.