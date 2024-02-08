استمرار فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة بالمنيا

استمرت اليوم الخميس ٧ فبراير ولليوم الثاني على التوالي بطولة الجمهورية لكرة السلة للكراسي المتحركة الدور الأول، والمقامة بالصالة المغطاة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وذلك فى الفترة من 7 وحتى 9 فبراير 2024، والتى تنفذها اللجنة البارالمبية، بالتنسيق مع نادى متحدى الإعاقه الرياضى بالمنيا، وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، فقد أقيمت اليوم مباريات اليوم الثانى، والتى شملت مباراة بنى سويف مع المستقبل، ومباراة الفيوم مع المنيا، والتى انتهت بفوز المنيا.

ثم مباراة مؤسسة الحسن مع بنى سويف، مباراة المنيا مع دمنهور، والتى انتهت بفوز المنيا بفارق ٢٢ نقطة، ثم مباراة مؤسسة الحسن مع المستقبل، والمباراة الأخيرة لليوم الثانى دمنهور مع الفيوم، وتستكمل غدا فاعليات اليوم الثالث والأخير من فعاليات البطولة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدى معاون وكيل الوزارة، الدكتور أحمد جمعة مدير إدارة الهيئات الرياضية، عماد عبد الحليم المركز الإعلامى بالمديرية، العميد عمرو فؤاد مدير البطولة، أيمن عثمان مشرف عام البطولة، كابتن سامح ذكى رئيس لجنة الحكام، الكابتن آية خالد الحكم الدولى، وأعضاء مجلس إدارة نادي متحدى الإعاقة بالمنيا، والعديد من قيادات مديرية الشباب والرياضة، وجامعة المنيا.