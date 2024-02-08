رفع 1065حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ، حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية،لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات من الشوارع بمختلف مدن وقري المحافظة، أسفرت عن رفع ٨٤٣ حالة اشغال طريق مخالف بإيتاى البارود.

وفي ذات الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برفع ١٦٢حالة إشغال متنوعة مابين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ، برفع ٣٠ حالة إشغال مخالف ، كما تمكنت الحملات بمركز ومدينة رشيد من ضبط ٣٠حالة إشغال مخالف.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات من الشوارع ، للإرتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية، وإزالة أي تعديات على الأرصفة، للحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.