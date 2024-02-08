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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فبراير الكويت 2024| موعد عرض حفل أنغام وفؤاد عبد الواحد والقنوات الناقلة

أغنام وفؤاد عبد الواحد
أغنام وفؤاد عبد الواحد

ساعات قليلة تفصلنا عن الحفل المنتظر للفنانة أنغام والفنان فؤاد عبد الواحد، وذلك ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024.

موعد البث المباشر حفل أنغام وفؤاد عبد الواحد والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة 8 والنصف بتوقيت القاهرة الـ 9 والنصف بتوقيت السعودية، عبر قناة روتانا موسيقى وقناة الكويت.

 

 

تاريخ مهرجان “هلا فبراير” وأجواء الاحتفال: 

 يُعد مهرجان “هلا فبراير” واحدًا من أكبر المهرجانات الغنائية والثقافية في الوطن العربي، وعلامة غنائية منتظرة من كل عام من روّاده للاستمتاع بأصوات مختلفة من الأغاني العربية والخليجية.

 

سبب اختيار شهر فبراير للاحتفالات: 

 كانت الدورة الأولى من المهرجان في 1999، ويرجع اختيار “فبراير” ليكون العنوان الرسمي للمهرجان إلى احتفال الكويت بعيد اليوم الوطني والتحرير في يومي 25 و 26 من فبراير.

 

 حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.

 

 وتشهد شوارع الكويت خلال فترة المهرجان انتشار لأعلام دولة الكويت واستمتاع المواطنين  بمشاهدة أجمل الاستعراضات الوطنية والترفيهية، وللذهاب إلى دور السينما والمسرح لمشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات التي ينتظر أبطالها تقديمها في هذه المناسبة.

 

 

 

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