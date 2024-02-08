وكيل تعليم الغربية يشهد تدريب الأخصائيين النفسيين

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، فعاليات تدريب السادة الأخصائيين النفسيين ومسئولي وحدات الدعم النفسي بالإدارات التعليمية العشر، والذي يتناول موضوع "المخدرات والتعاطي والإدمان".

يتم تنفيذ الدورة بمركز التنمية المهنية بطنطا، تحت إشراف الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، واستهدف نحو 50 أخصائيًا نفسيًا ومسئول وحدة للدعم النفسي بالإدارات التعليمية.

تناول اللقاء شرحًا لبعض المصطلحات الرئيسية مثل المخدرات والتعاطي والإدمان، والاعتماد النفسي والعضوي، والمواد المحدثة للاعتماد، والحديث عن مواصفات الشخصية الإدمانية، والعلامات التقديرية للأشخاص المدمنين، والأضرار الجسدية والنفسية لتناول المخدرات وطرق أساليب تعاطى المخدرات ودور الإرشاد والأسرة في مكافحة المخدرات.

قام بالتدريب، الدكتورة سحر جزر، موجه عام التربية النفسية، والدكتورة بوسي الشوبكي، مدير وحدة التنمية المستدامة بالمديرية.