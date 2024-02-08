محافظ الاسكندرية الدولة جادة فى التصدى بكل حسم للتعديات على الاراضى الزراعية

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية " للوفد " إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظة في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها المحافظة في عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي الدولة، واستمرارها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب،

قال محافظ الاسكندرية تم تحرير العديد من المحاضر ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال الأسبوع الماضي سواء لتبوير الأراضى الزراعية أو البناء المخالف.

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات.

من جانب اخر تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة الحملات المُكبرة بأحياء المحافظة حيث شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة مُكبرة لإزالة التعديات تمكنت من إزالة 5 متغيرات مكانية حتى سطح الأرض على مساحة 750م٢ بقطاع النهضة فضلًا عن تنفيذ 4 قرارات إزالة عبارة عن أسوار ومبان على مساحة نحو 59560 مترًا مربعًا بطريق البتروكيماويات والتحفظ على 2 خلاطة.

ونفذ حي المنتزه أول، برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مُكبرة لإزالة التعديات حيث تمت إزالة 10 تعديات عبارة عن تشوينات بمناطق الطوير والتوفيقية وحوض الملواني بالإضافة إلى إزالة 7 متغيرات مكانية عبارة عن أسوار بمناطق المراغى القديمة، عزبة التوفيقية، عزبة الـ 500 وعزبة الإصلاح.

وشن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مُكبرة تمكنت من إزالة تعديات على أراضي الدولة عبارة عن حوائط على مساحة 100م بعزبة الكوبانية.

يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة في التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.