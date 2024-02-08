وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعاً موسعا مع مديري الإدارات الصحية

ترأس الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي وممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة إجتماعا موسعاً مع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات ومسئولي المالية ورؤساء اقسام ووحدات الكلي الصناعي و كذلك الصيدلي الأول بجميع المستشفيات بهدف مناقشة آليات العمل بمنظومة الامداد الدوائي والمستلزمات الطبية والمعوقات التي قد تواجه المسئولين الماليين اثناء عملهم على المنظومة وكيفية التعامل معها و تدريب كافة القائمين على المنظومة.

ومن جانبه شدد وكيل وزارة الصحة، على ضرورة تدريب جميع الكوادر المالية لضمان جودة عملهم وتلافي أي أخطاء من شأنها إعاقة العمل

وناقش الإجتماع انضباط سير العمل بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية بجميع أرجاء المحافظة

وأكد ابوهاشم، على ضرورة متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات بصورة يومية مشدداً ايضا على المتابعة المستمرة لكافة المنافذ التي تقدم الخدمة للمواطنين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة و انضباط الأطقم الطبية ومدى رضا الجمهور عنها لافتاً الى ان الهدف الأساسي هو خدمة المواطن واننا نسعى دائما لتذليل جميع العقبات أمامه مؤكداً على دعم القيادة السياسية الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة وأن المواطن السوهاجي يحظي بإهتمام بالغ و هناك مئات من المشاريع الصحية بالمحافظة منها ما تم الانتهاء منه و منها لا يزال العمل جاريا به