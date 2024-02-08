الخميس 08 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بلدية المحلة يتعاقد مع عمرو الباشا قادمًا من سيراميكا

عمرو الباشا لاعب
عمرو الباشا لاعب بلدية المحلة الجديد

أعلن نادي بلدية المحلة تعاقده رسميًا مع اللاعب عمرو الباشا قادمًا من صفوف فريق سيراميكا كليوباترا ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وكتب بلدية المحلة عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: " يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع عمرو الباشا على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا كليوباترا ".

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فيوتشر يهزم بلدية المحلة ويفشل في التأهل لربع نهائي كأس الرابطة

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بعد حصوله علي استغناء الزمالك عبد الله جمعة في بلدية المحلة

وكان بلدية المحلة قد أعلن أمس تعاقده مع اللاعب الأنجولي إينوك بنجامين تولا قادمًا من بنغيلا لينضم لكتيبة النادي الملكي في صفقة مميزة لدعم الفريق.

عبدالله جمعة في بلدية المحلة

كما أعلن بلدية المحلة قبل يومين تعاقده مع اللاعب عبدالله جمعة بعد رحيله عن نادي الزمالك في صفقة مميزة لدعم الجبهة اليسرى للفريق.

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