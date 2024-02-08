الشاذلي: فوز الاتحاد ببطولة الإسكندرية للسباحة بالزعانف إنجاز كبير

أشاد سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بفوز نادى الاتحاد السكندرية بالدرع العام لبطولة منطقة الإسكندرية للسباحة بالزعانف للعام الرابع على التوالى.

وقال الشاذلي ان فوز الاتحاد بالبطولة يعد إنجاز لقطاع السباحة بزعيم الثغر ولمجلس ادارة النادى برئاسة محمد مصيلحى خاصة وان الاتحاد السكندرى نادى شعبى من المفترض ان يكون الاهتمام الأكبر بالالعاب الجماعية الجماهيرية كالقدم والسلة الا ان السباحة بالزعانف حافظت على النجاح للمرة الرابعة أيضا بقيادة الدكتور عمرو حسنين رئيس قطاع السباحة بالاتحاد وقد تسلم كأس البطولة إبراهيم شعبان عضو مجلس الادارة.

وتابع الشاذلى بأن البطولة شهدت منافسات قوية بين السباحين المشاركين من مختلف الاندية مؤكدا على ان مصر أصبحت فى مكانة متقدمة فى رياضة السباحة بالزعانف

وأختتم رئيس الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ تصريحاته مؤكدا على الدور الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب فى التعامل مع ملف السباحة بالزعانف على أنها رياضة ذات طابع سياحى وهذا ما شاهدناه منذ عدة شهر ببطولة كأس العالم التى أقيمت بالقاهرة وشارك فيها عدد كبير من السباحين الدوليين من مختلف دول العالم