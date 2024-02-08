تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق المصرية

شهدت أسعار حديد التسليح خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية، استقرارًا، إذ تخطت قيمة التراجع أكثر من ألف جنيه للطن، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الحديد اليوم الخميس، وتحرص على تقديم كافة المعلومات اللازمة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية، لا سيما أسعار الحديد الذي نحن بصدده الآن، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

وكانت شركة حديد عز خفّضت سعر الحديد الإثنين الماضي، بنحو 5360 جنيها تسليم أرض المصنع، وذلك بعد قفزات عدة شهدتها الأسعار خلال الشهر الماضي.

وسجل سعر طن حديد التسليح الأطوال واللفائف شامل ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع إلى 49921 جنيها مقابل 55281 جنيها قبل التراجع.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق

الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 54776.39 جنيه، بتراجع 1447.9 جنيه.

سعر طن حديد عز: 56508.57 جنيه، بتراجع 1795.23 جنيه.

ووصل السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة إلى 51169 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بتراجع 5494 جنيها)، كما يصل السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك إلى 51718 جنيها للطن تسليم أرض المخزن (بتراجع 5553 جنيها).

سعر الأسمنت اليوم بالأسواق

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2406.6 جنيه، بتراجع 61.69 جنيه.