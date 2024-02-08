أزهر الغربية يستعد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني

تفقد فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأربعاء، عددا من معاهد إدارة السنطة التعليمية، (معهدي كفر الشيخ مفتاح الابتدائي وفتيات كفر الشيخ مفتاح الإعدادي الثانوي) في إطار الاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني .

وتابع فضيلته تدريبات الترقي لمعلمي ومعلمات منطقة الغربية الأزهرية المستهدفين للترقية، والتي بدأت في الفترة من ٢٠٢٤/١/٩، وتستمر حتى منتصف شهر مارس القادم، وذلك بقاعات إدارة التدريب بمعهد فتيات طنطا، وورش عمل إدارة جودة التعليم والاعتماد بمركز جودة التعليم بديوان المنطقة.

وفي سياق متصل عقد الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اجتماعًا بإدارة التغذية بالمنطقة، وموجهي التغذية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني.