الإحصاء: 106 ملايين نسمة عدد سكان مصر بالداخل اليوم الخميس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 106 ملايين نسمة اليوم الخميس الموافق 8/2/2024. وكان عدد السكان قد بلغ (105 ملايين نسمة) يوم السبت 3/6/2023 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وأشار الجهاز إلى أنه مع بلوغ عدد السكان (106 ملايين نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 250 يومًا) 8 شهور و10 أيام.

ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 106 ملايين نسمة لتصبح 250 يوماً مقابل 245 يوماً خلال المليون السابق و221 يوماً خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظراً لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5599 مولود مقابل 5683 مولودًا خلال فترة الوصول إلى 105 مليون نسمة و6089 مولود للوصول إلى 104 ملايين نسمة.

بلغ عدد المواليد (1.399) مليـون خلال الفترة من (3/6/2023 إلى 8/2/2024) بمتوسط (5599 مولود) يومياً و(233 مولود) كل ساعة و(4 مولود) تقريباً في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 15.4 ثانية.

متوسط أعداد المواليد خلال فـترة بلــوغ عدد السكان 106 مليون ( من 3 يونيو 2023 حتى 8 فبراير 2024 ) مدة بلوغ 106 مليون نسمة بالأيام 250 يوم متوسط أعداد المواليد اليومية 5599 متوسط أعداد المواليد في الساعة 233 متوسط أعداد المواليد في الدقيقة 4 تقريباً مولود كل 15.4 ثانية.

ووفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من (21.1) لكل ألف من السكان عام 2022 إلى (19.4) في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معدلات للمواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب ، فيما سجلت محافظات (بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية) أقل المعدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.

واظهرت بيانات الجهاز ،تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات بما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معـدل الإنـجاب من ( 3.5 ) مولود لكل سيدة عـام 2014 إلى (2.85) مولود لكل سيدة عام 2021 وأخيراً ( 2.76 ) مولود لكل سيدة عام 2022.

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز (2 مليون مولود) سنويا تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً، وعلى المستوى الأمني أيضاً وتستنزف موارد الدولة وتقف عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

وتؤدي مستويات الإنجاب الحالية في حالة ثباتها على (2.76) طفل لكل سيدة إلى وصول عدد سكان مصر إلى (117 مليون نسمة) عام 2030 و(157 مليون نسمة) عام 2050 بينما يصل عدد السكان إلى (116 مليون نسمة) عـام 2030 و(144 مليون نسمة) عام 2050 إذا انخفضت مستويات الإنـجاب لتصل إلى (2.1) طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق (مليون نسمة) عام 2030 و(13 مليون نسمة) عام 2050 حيث يتطلب ذلك تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية.