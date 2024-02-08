"الإنتماء وحب الوطن" ندوة تثقيفية بالمنيا

نظم فرع ثقافة المنيا ، عددا من اللقاءات التثقيفية ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في سياق خطط وزارة الثقافة، وعقد بيت ثقافة شركة النيل ، ندوة بعنوان "الإنتماء وحب الوطن" بمركز شباب دماريس.

زأدار الندوة التثقيفية الحسيني حسن ، واستهل خلالها الشيخ جمال عبد الحميد حديثه ، مشيرا إلى ضرورة التكاتف والتعاون بين المواطنين ، والمؤسسات المجتمعية ، من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه بالتصدي لأعدائه ، وخاصة في أوقات الأزمات.

من ناحيته أكد القس فرايم عدلي ، ضرورة عدم الإنسياق وراء أية شائعات يتم تداولها من أجل أمن وسلامة المواطنين ، وفي كلمتها قالت دكتورة سحر الغوري ، من الواجب علينا إعداد الأجيال القادمة على حب الوطن وحب الخير ، من أجل حماية المجتمع من الأفكار المغرضة ، والتي هدفها هو التخريب وتهديد الأمن والإستقرار داخل البلاد.

واختتمت الداعية الإسلامية آمال جابر الندوة ، مشيرة إلى ضرورة رفع درجة الوعي الثقافي لدى المواطنين ، من خلال إقامة مثل هذه الندوات واللقاءات التثقيفية ، وتفعيل العمل بها، مشيدة بالدور الفعال الذي تتبناه هيئة قصور الثقافة ، من أجل النهوض بالحركة الثقافية بمحافظة المنيا والمحافظات كافة.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، وفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، أقامت مكتبة الشيخ مسعود الثقافية محاضرة بعنوان "القدوة الحسنة" ، أكد خلالها الشيخ إبراهيم نجم الدين ، ضرورة وجود القدوة في حياة الأبناء ، من أجل الإستفادة بالتجارب والخبرات التي تصقل شخصيتهم ، وتساعد في تكوينها ، الأمر الذي يسهم في وضوح صورة مستقبلهم بشكل جيد.

وشهد بيت ثقافة العدوة ، محاضرة بعنوان "أثر المخدرات والإدمان على المجتمع" تناول خلالها دكتور هاني عطا الله الآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع ، مشيرا ، إلى ضرورة التصدي لتلك الظاهرة من أجل حماية الأجيال القادمة من آثارها الوخيمة.