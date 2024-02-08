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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"الإنتماء وحب الوطن" ندوة تثقيفية بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

نظم فرع ثقافة المنيا ، عددا من اللقاءات التثقيفية ، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في سياق خطط وزارة الثقافة، وعقد بيت ثقافة شركة النيل ، ندوة بعنوان "الإنتماء وحب الوطن" بمركز شباب دماريس.

زأدار الندوة التثقيفية الحسيني حسن ، واستهل خلالها الشيخ جمال عبد الحميد حديثه ، مشيرا إلى ضرورة التكاتف والتعاون بين المواطنين ، والمؤسسات المجتمعية ، من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه بالتصدي لأعدائه ، وخاصة في أوقات الأزمات.

من ناحيته أكد القس فرايم عدلي ، ضرورة عدم الإنسياق وراء أية شائعات يتم تداولها من أجل أمن وسلامة المواطنين  ، وفي كلمتها قالت دكتورة  سحر الغوري ، من الواجب علينا إعداد الأجيال القادمة على حب الوطن وحب الخير ، من أجل حماية المجتمع من الأفكار المغرضة ، والتي هدفها هو التخريب وتهديد الأمن والإستقرار داخل البلاد.

واختتمت الداعية الإسلامية آمال جابر الندوة ، مشيرة إلى ضرورة رفع درجة الوعي الثقافي لدى المواطنين ، من خلال إقامة مثل هذه الندوات واللقاءات التثقيفية ، وتفعيل العمل بها، مشيدة بالدور الفعال الذي تتبناه هيئة قصور الثقافة ، من أجل النهوض بالحركة الثقافية بمحافظة المنيا والمحافظات كافة.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، وفرع ثقافة المنيا برئاسة  دكتورة  رانيا عليوة ، أقامت مكتبة الشيخ مسعود الثقافية محاضرة بعنوان "القدوة  الحسنة" ، أكد خلالها الشيخ إبراهيم نجم الدين ، ضرورة وجود القدوة في حياة الأبناء ، من أجل الإستفادة بالتجارب والخبرات التي تصقل شخصيتهم ، وتساعد في تكوينها ، الأمر الذي يسهم في وضوح صورة مستقبلهم بشكل جيد.

وشهد بيت ثقافة العدوة ، محاضرة بعنوان "أثر المخدرات والإدمان على المجتمع" تناول خلالها  دكتور هاني عطا الله الآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع ، مشيرا ، إلى ضرورة التصدي لتلك الظاهرة من أجل حماية الأجيال القادمة من آثارها الوخيمة.

الجريدة الورقية