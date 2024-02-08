الخميس 08 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق منتدى الشباب تحت شعار "قطار الأمن المائي والغذائي العربي"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ينظم الاتحاد

 العربى للشباب والبيئة خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالى مؤتمره السنوى الثانى عشر برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتحت مظلة جامعة الدول العربية واليونسيف انطلاقًا من توصيات مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب الأخير بعنوان " الماء والأمن الغذائي .. قضايا حياة" وذلك بمشاركة ٣٠٠ شاب وفتاة من ١٠ دول عربية ويعقد بمدينتى أسوان والأقصر ليشكل منبرًا إقليميًا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبى.

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وصرح الدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين المدير الإقليمي لااكساد بمصر، وبتوجيهات الدكتور ناصر العبيد المدير العام لااكساد بجامعة الدول العربية تم الاتفاق على دعم اكساد للمنتدى مع إعداد الترتيبات اللازمة والتنسيق الدائم لعقد اللقاء، مشيرًا الى أنه تم الاتفاق على إطلاق قطار للشباب يحمل عنوان "قطار الأمن المائي والغذائي العربي".

وأضاف رشوان، أن الملتقى سيتناول توصيات مجلس وزراء المياه والبيئة العرب، وتوصيات منتدى الشباب الذى عقدته جامعة الدول العربية مؤخرا وتحويل تلك التوصيات إلى برنامج عمل بهدف مشاركة الشباب والمنظمات الشبابية بالجامعات المصرية والعربية فى طرح القضايا الملحة وإيجاد حلول يمكن تطبيقها ومتوافقة مع التغيرات التي تمر بالمنطقة، موضحًا أن المنتدى سيشهد مشاركة الشباب فى زراعة ألف شجرة بالغابة الشجرية بالأقصر  تحت إشراف شركة مياه الأقصر، كما ستنفذ شركة مياه أسوان حملة لنظافة نهر النيل بقرية جزيرة سهيل.

وأعدت وزارة الشباب برنامج زيارات للشباب المصري والعربي المشارك  حيث أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب باهتمام المجلس على أهمية توعية واشراك الشباب في قضايا امتهم المختلفة، لا سيمَّا أنها ستمس حاضرهم ومستقبلهم بشكل كبير.

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