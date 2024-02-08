الاتحاد الأوروبي يجرم الصور الإباحية والمزيفة المنتجة بالذكاء الاصطناعي

في عام 2022، أصدرت المفوضية الأوروبية مقترحًا لتوجيهات حول كيفية مكافحة العنف المنزلي والعنف ضد المرأة بأشكال أخرى. والآن، وافق المجلس الأوروبي والبرلمان على الاقتراح الداعي إلى تجريم أنواع مختلفة من العنف السيبراني، من بين أمور أخرى. ستجرم القواعد المقترحة المشاركة غير التوافقية للصور الحميمة، بما في ذلك الصور المزيفة العميقة التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تساعد في ردع المواد الإباحية الانتقامية. سيتم أيضًا الاعتراف بالمطاردة عبر الإنترنت، والتحرش عبر الإنترنت، وخطاب الكراهية المسيء للنساء، و"الوميض عبر الإنترنت"، أو إرسال صور عارية غير مرغوب فيها، كجرائم جنائية.

وتقول المفوضية إن وجود توجيه للاتحاد الأوروبي بأكمله يتناول على وجه التحديد تلك الأفعال المحددة سيساعد الضحايا في الدول الأعضاء التي لم تجرمهم بعد. وكتبت في إعلانها: "هذه قضية ملحة يجب معالجتها، نظرا للانتشار الهائل والتأثير الكبير للعنف عبر الإنترنت". بالإضافة إلى ذلك، سيتطلب التوجيه من الدول الأعضاء تطوير تدابير يمكن أن تساعد المستخدمين على التعرف على العنف السيبراني بسهولة أكبر ومعرفة كيفية منع حدوثه إن أمكن أو كيفية طلب المساعدة. وسوف يتطلب منهم تزويد سكانهم ببوابة إلكترونية حيث يمكنهم إرسال التقارير أيضًا.

وفي تقريرها، أشارت صحيفة بوليتيكو إلى أن الانتشار الأخير للصور الإباحية العميقة باستخدام وجه تايلور سويفت حث مسؤولي الاتحاد الأوروبي على المضي قدمًا في الاقتراح. إذا كنت تتذكر، فقد اضطر X إلى حظر عمليات البحث عن اسم الموسيقي مؤقتًا بعد انتشار الصور. وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، للنشرة: "أحدث طريقة مثيرة للاشمئزاز لإهانة النساء هي مشاركة الصور الحميمة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي في بضع دقائق من قبل أي شخص". "مثل هذه الصور يمكن أن تلحق ضررا كبيرا، ليس فقط لنجوم البوب ولكن لكل امرأة يتعين عليها أن تثبت في العمل أو في المنزل أنها كانت مزيفة بعمق". ومع ذلك، في الوقت الحالي، تعد القواعد المذكورة أعلاه مجرد جزء من مشروع قانون لا يزال يتعين على ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة عليه. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن "القانون النهائي ينتظر أيضا إقراره في المجلس والبرلمان الأوروبي". وفقًا لبوليتيكو، إذا سارت الأمور على ما يرام وأصبح مشروع القانون قانونًا قريبًا، فسيكون أمام دول الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 لتطبيق القواعد الجديدة.