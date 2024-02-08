نحافة مفرطة أم مرض؟.. سبب تغُير ملامح فاطمة الصفى

فوجئت الفنانة الكويتية “فاطمة الصفى” متابعينها بعد ظهورها بفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “سناب شات”، لتغير ملامحها بعد فقدان وزنها.

نحافة فاطمة الصفى المفرطة:

ظهرت “فاطمة الصفى”بملامح وجهها متغيرة ومتعبة ولافتة للنظر، الأمر الذى جعل متابعينها يتساءولون عن سبب وصولها لهذه النحافة المفرطة.

الشهيرة فاطمة الصفي في أحدث ظهور لها.pic.twitter.com/bZu0jBC4eO — Golden Dose (@GoldenDose) February 4, 2024

تعرضت “فاطمة الصفى” للتنمر والتعليقات السلبية من بعض المتابعين بعد ظهورها بهذا الشكل قائلين:" مره صار شكلها مخيف مره نحفت،"هذا النحف اللي تبيه ؟ راضيه فيه ؟ مالنا دخل"،"صارت تخوف مو كل ضعف حلو".

كما ساندها الكثير من المتابعين بتعليقات أيجابية، متمنيين لها الصحة والعافية، قائلين:" الله يرد لها عافيتها يااارب"،ايش فيها ؟ واضح انها تعبانه الله يشفيها ويمدها بالصحه والعافيه".

رد فاطمة الصفى :

تصدرت “فاطمة الصفى” تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ردها على الانتقادات خلال لقائها ببرنامج “إتى بالعربى”، قائلة:" أنها قبل سنوات كانت تعاني من الوزن الزائد فخضعت لجراحة تجميلية لخسارة الوزن، ونصحها الطبيب بالمواظبة على الرياضة والريجيم، هي السبب في الضعف".

أضافت :" إلى أنها غيرت نظامها الغذائي أكثر من مرة وكانت تتعرض لزيادة في الوزن ثم فقدان له ولجأت لبعض الحيل منها إبر التخسيس إلى أن قررت الخضوع لعملية التكميم اتبعت بعدها نظام غذائياً صحياً للحفاظ على وزنها الحالي، ونصحت متابعيها بعدم الانسياق وراء النصائح بشكل عشوائي وأنه من الضروري أن تكون كل وصفات التخسيس تحت إشراف طبي"

واشارت: " أن وزنها الحالي 50 كيلو غرام، وأنها أنهت فترة الخضوع لإبر التخسيس وتحافظ على أوقات النوم والرياضة والطعام ، لأنى أودّ أن أحافظ على صحتي، فنحن نكبر في السنّ، ولا أريد المساعدة من أحد، بل الاعتماد على نفسي، ولذلك أواصل ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على لياقتي البدنية".

من هى فاطمة الصفى:

هي ممثلة كويتية ولدت عام 1981،حصلت على شهادة في التمثيل من «المعهد العالي للفنون المسرحية"، كانت أول مشاركة لها في مسلسل تلفزيوني مع الفنانة حياة الفهد خلال دور ثانوي.

إلا أن البداية الحقيقية لها كانت في مسلسل «فضة قلبها أبيض» مع الفنانة سعاد عبد الله التي أدت دور فضة إستطاعت بعد ذلك أن تحيز على الأدوار البطولية، شكلت مع الممثلة شجون الهاجري ثنائي خلال بعض الأعمال التلفزيونية والمسرحية.