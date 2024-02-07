بدء استقبال الأعمال بمسابقة صلاح هلال الأدبية

أعلنت الأمانة العامة لجائزة صلاح هلال الأدبية للقصة القصيرة، في العالم العربي، في دورتها الـ 23 لعام2024، دورة الروائي والناقد الكبير سيد الوكيل، عن فتح باب تلقي الأعمال.

يذكر أن هذه الدورة والتي تحمل اسم الروائي والناقد الكبير سيد الوكيل، انطلقت بالتعاون مع موقع صدى ذاكرة القصة المصرية، وستُشكَّل لجنة تحكيم من رئيس وثلاثة أعضاء، تتولى فرز الأعمال المتقدمة للجائزة.

أما عن شروط وتفاصيل المشاركة فحددتها الأمانة العامة للجائزة على النحو التالي:

1) فتح باب الترشّح ابتداء من 12 فبراير حتى 28 فبراير 2024

2) يتقدم المتسابق بقصة واحدة فقط.

3) القصة لا تزيد على ١٠٠٠ كلمة، وتكتب بخط 16 في برنامج وورد بعنوانها فقط دون ذكر اسم مؤلفها.

4) يمنح ثلاثة فائزين جوائز مالية حسب الترتيب (2000- 1000- 500) جنيه مصري، بالإضافة إلى درع الفوز بشعار المسابقة للفائز بالمركز الأول.

5) تُعتبر قرارات لجنة التحكيم في القائمتين الطويلة والقصيرة، وقرار الفائز: حقًا أصيلًا لها وحدها، وهي نهائية غير قابلة للنقض.

6) المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار وغير محددة الموضوع.

7) مراعاة سلامة اللغة والشروط الفنية للقصة القصيرة.

8) يمنح الفائز من الثاني إلي العاشر شهادة تقدير وميدالية بشعار المسابقة

• تحجب الجائزة للفائز الأول في حالة عدم الحضور

بالإضافة إلى فرع مسابقة "بأقلامهم" للبراعم الواعدة في كتابة القصة القصيرة، في دورتها العاشرة، وذلك من سن 10 الى 16 عامًا.

وشروطها كالتالي:

1) ألا تزيد سن المتسابق على (16) عامًا.

2) يكتب المتسابق في ملف وورد منفصل (الاسم وتاريخ الميلاد ورقم هاتف للتواصل).

3) يمنح الفائز بالمركز الأول جائزة مالية وشهادة تقدير. ويمنح بقية الفائزين هدايا قيّمة.

ترسل الأعمال مصحوبة بسيرة ذاتية منفصلة وصورة شخصية وإقرار بأن العمل من إبداع صاحبه ولم يسبق نشره في أي وسيلة نشر، وكذلك لم يسبق فوزه بأي مسابقة أخرى، على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

• تُعلن القائمة الطويلة للجائزة في يونيو 2024

• تُعلن القائمة القصيرة للجائزة في يوليو 2024



تنشر القصص الفائزة بجريدة الدستور صفحة "مرايا الإبداع"، وفي مجلة مبدعون الأدبية الإلكترونية، و على موقع صدى ذاكرة القصة المصرية.

• ترسل صورة ضوئية من شهادة التقدير للفائز من الدول العربية مه نسخة من المجلة PDF.

سيتم توزيع الجوائز في الحفل السنوي للجائزة بمدينة ميت غمر دقهلية في أغسطس 2024، والذي سيتخلله تكريم لعدد من قامات الإبداع الأدبي والثقافي.