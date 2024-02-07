ماذا قال العاهل الأردني للمواطنيين في بلاده في الذكرى الـ 25 لتسلمه مهامه الدستورية

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الاربعاء كلمة للشعب الأردني بمناسبة الذكرى الـ 25 ليوم الوفاء والبيعة وتسلمه سلطاته الدستورية كملك للأردن.

وأكد الملك عبد الله في كلمته أن الإنجازات التي حققها الأردن خلال الأعوام الـ25 الماضية لا تعود له وحده بل وللشعب الأردني فردا فردا.

وقال الملك عبد الله: "مصلحة شعبنا ووطننا قبل أي شيء وفوق كل شيء، أنتم أهل العزم ومن أرض العزم ومنكم تأتي العزائم، وما رأيت نفسي يوما إلا خادما للوطن وواحدا منكم".

واستذكر الملك عبد الله والده الملك الرحل الحسين قائدا وإنسانا وأخا وأبا لكل الأردنيين، مضيفا "عاهدت الحسين أن أخدم هذا الشعب الكريم وأن أحمي هذا الوطن العزيز بشرف وأمانة، على العهد سرنا معكم ليبقى الأردن في المقدمة دوما صوتا للحق مهما كان الثمن وسندا أمينا لأشقائه وأمته".

وأضاف: "لا تزال وصايا والدي ترشدني في خدمة الأردن، فقد عاهدته أن أخدم هذا الشعب الكريم وأن أحمي هذا الوطن العزيز بشرف وأمانة".

وتابع: "بالنسبة لي أنا أخوكم عبدالله بن الحسين، لا تزال وصايا والدي وكلماته عندما حمّلني أمانة المسؤولية، في ضميري ووجداني، ترشدني في خدمة الأردن، وكنت طيلة هذه السنوات أبتغي رضا الله عز وجلّ، وأن يكون الحسين راضيا عني، فقد عاهدته أن أخدم هذا الشعب الكريم وأن أحمي هذا الوطن العزيز بشرف وأمانة"

وأكد أن الأردن سيبقى على العهد مع الفلسطينيين، سندا قويا وعونا أمينا بالعزم والإصرار والوحدة، قائلا: سنبقى مع أشقائنا في فلسطين، نبذل كل طاقاتنا من أجل وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، ونعمل بوضوح وتصميم ليحصلوا على حقوقهم الكاملة على ترابهم الوطني. وعلى العهد سنبقى معهم سندا قويا وعونا أمينا".