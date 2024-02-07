رئيس الإنجيلية يشيد بقرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية

أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالقرارات الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة، المعلنه اليوم الأربعاء، وتستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين.

وأضاف البيان الصادر عن الطائفة الإنجيلية في هذا الأمر: "إن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه بلادنا والمنطقة والعالم تحتاج إلى هذه الرؤية الوطنية المخلصة، وقرارات اليوم تعكس الروح الجادة والمسؤولة للقيادة السياسية، وقدرة الدولة المصرية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارة الأزمات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمصريين كأولوية".



جاءت هذه القرارات بعد يوم من صياغة أول قانون موحد الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بتوجيهات الرئيس السيسي، لوزارة العدل بسرعة الانتهاء من هذا الأمر في الأونة الأخيرة.

وقال مستشار الطائفة الإنجيلية يوسف طلعت، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، بعد اصدر هذا القانون، أنه حتى اليوم لم يكن هناك قانون للأحوال الشخصية بل كانت جميع الطوائف تعمل بناءً على اللوائح الخاصة بكل طائفة، ويعد هذا القرار أول قانون موحد يجمع كافة المذاهب والكنائس القبطية تحت لواء قانوني واحد في كثير من القضايا.

اثلج هذا القرار قلوب الاقباط الذين ترقبوا اعلان أول قانون للأحوال الشخصية لهم متكامل وموحد ومفصل، والذي طال انتظاره وسيما أن المحاكم في مختلف المحافظات تحتفط بعدد ليس بالقليل وتعج بقضايا الأقباط التي تتعلق بالمواريث والطلاق.