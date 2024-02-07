موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023

حسم منتخب قطر بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2023 والمقامة حاليًا في أرضه، وذلك بعد الفوز على إيران بثلاثية مقابل هدفين في نصف النهائي اليوم.

حجز منتخب قطر بشكل رسمي بطاقة التأهل إلي نهائي كأس آسيا، بعد مباراة ماراثونية مع نظيره منتخب إيران انتهت بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب الثمامة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا.

بهده النتيجة تأهل منتخب قطر "أصحاب الأرض" للمباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع منتخب الأردن الذي تأهل أمس الثلاثاء علي حساب كوريا الجنوبية.

موعد مباراة قطر والأردن والقنوات الناقلة :

ومن المقرر أن تقام مباراة قطر ضد الأردن يوم السبت المقبل على ملعب استاد لوسيل، في نهائي البطولة، وستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.