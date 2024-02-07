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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

28 فبراير ..النطق بالحكم علي المتهمين بخطف طفلتي االأسانسير

محكمة
محكمة

حددت محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 28 فبراير الجاري ،  للحكم علي المتهمين بخطف طفلتي المعرفة إعلامية طفلتي الأسانسير،مع استمرار حبس المتهمين .

28 فبراير ..النطق بالحكم علي المتهمين بخطف طفلتي االأسانسير

 وقدمت نهاد أبو القمصان خلال جلسة فتاتي الاسانسير حافظتين مستندات بهما فلاشة ورسائل تهديد ومحاضر تم حفظها من قبل، وقررت أمام المحكمة بأن الفتيات تعرضوا لمحاولة خطف من قبل في 2017 وحررت حينها والدة فتاتي الاسانسير محضرا إلا أنه اتحفظ وازاي ان والدة فتاتي الاسانسير يكون معاها واحدة ووالدهم ياخد التانية.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة أن عامل وسائق متهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينه وبين طليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته فى خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالى.

وكشفت الداخلية في بيان لها إن خطف طفلتين من أحد المصاعد عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى ، والذى ظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، حيث تبين أن الواقعة تعود الى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهى مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

وطلبت الأم إثبات الواقعة دون التطرق لأى تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما، حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، ثم حصلت على حكم بحضانتها لطفلتيهما، والذى تم تنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك.

بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة كما وثقها مقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد في نفس اليوم صحبة ابنته عبر مطار القاهرة الجوى لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية.

كما تم ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقرا بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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