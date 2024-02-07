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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زوجة نتنياهو تواجه سؤالا محرجا بعد خروجها من المحكمة

سارة نتنياهو وزوجها
سارة نتنياهو وزوجها

مثلت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، اليوم الأربعاء، أمام محكمة تأديبية في القضية رقم 1000، بشبهة تلقي رشاوى بتهمة الفساد، وواجهت بعد انتهاء الجلسة مباشرة أسئلة الصحفيين عن مواضيع محرجة لها.

وحسب سبوتنيك، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسارة نتنياهو في أثناء خروجها من المحكمة وهي تواجه أسئلة الصحفيين.

وسألها الصحفي عن ترميم مسبح منزلها الخاص في قيساريا، خلال الحرب، لترد سارة نتنياهو: "لا داعي لمثل هذه التفاهات، هناك حدود، ليس هناك ترميم وليس في خضم الحرب، في خضم الحرب هناك أمور أخرى نهتم بها".

ثم سألها الصحفي: "ماذا بالنسبة لعائلات المختطفين، قلت لهم ألا يتكلموا؟ ألم تقولي لهم ممنوع أن يتظاهروا؟".

لترد سارة : "يا لها من أكاذيب، وهذه تفاهات أنت تتفوه بها".

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