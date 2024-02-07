جامعة أسيوط تشهد ختام فعاليات برنامج قادة- وقيادة- قادة من أجل مصر

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظمت جامعة أسيوط، برنامج قادة- وقيادة- قادة من أجل مصر، والذي أقيم في الفترة من 3 وحتي 7 من فبراير، بهدف تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب بما يدعم دور الجامعة الفعال في الارتقاء بالطلاب وبناء شخصياتهم وتطويرها.

وشهد الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم 7 من فبراير بمقر قاعة مركز النيل بالجامعة، ختام فعاليات برنامج قادة- وقيادة- قادة من أجل مصر، الذي أقيمت فعالياته تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، وتنظيم الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية، والأستاذة مها حسن مدير إدارة إعداد القادة، وحضور الدكتورة أمنية عبد القادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، وبمشاركة مديري إدارات ووحدات ومشرفي الأنشطة برعاية الشباب وأسرة طلاب من أجل مصر.



أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، إن جامعة أسيوط لها دور فعال في تعزيز القيم الاجتماعية، ورفع درجة الوعي والتوعية للشباب، وتشكيل ثقافتهم تجاه القضايا المجتمعية، مضيفا أن برنامج قادة -وقيادة -قادة من أجل مصر، شارك به نحو 300 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، وتضمن إقامة العديد من الفعاليات، التي تهدف إلى تدريب الطلاب علي الانضباط، وتحمل المسئولية، من خلال الأنشطة الجماعية الرياضية والثقافية المختلفة، وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية البرنامج ، كنشاط طلابي ممتع وهادف في نفس الوقت، موضحا أنه تم تقسيم الطلاب خلال البرنامج إلي (١٠) مجموعات، من بينهم مجموعة من ذوي الهمم، وكل مجموعة لها قائد وقائدة مسئولان عن أفراد مجموعتهما، لتثقيفهم وتوعيتهم بمختلف المجالات الفنية والرياضية والثقافية والدينية والسياسية، بما يزيد من الاعتزاز بالهوية المصرية ويعلي من قيمة الانتماء للوطن.

كما تضمن البرنامج عدداً من الندوات الهادفة أبرزها: الاتحادات الطلابية - طريق للقيادة ، والتي حاضر فيها الدكتور أحمد عبد المولى، والمرأة والقيادة وكيفية تعزيز دور المرأة في المناصب الإدارية للدكتورة مديحة درويش، والجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي للدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، واكتشاف وتطوير الذات كدعائم للنجاح للدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والمهارات القيادية والحياتية للطالب الجامعي وتأهيله لسوق العمل للدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدة ندوات لتوعية الشباب في مختلف المجالات الحياتية.

وخلال الحفل، قدمت أسرة طلاب من أجل مصر هدية تذكارية للدكتور أحمد عبد المولى، كما تم تسليم شهادات التقدير لجميع المشاركين في البرنامج، والجوائز الرمزية لأفضل مجموعة وأفضل قائد وقائدة للمجموعات المشاركة، وأفضل حفلة سمر، والفائزين بأول كرة قدم طلبة، وأول كرة طائرة طالبات.

تضمن الحفل الختامي فقرات فنية للطلاب بقيادة الدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وتم عرض فيلمين من تنفيذ أسرة طلاب من أجل مصر، أحدهما عن فعاليات ويوميات البرنامج، والآخر حول آراء الطلاب في البرنامج وما أضافه البرنامج لهم.