فتح باب التطوع في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

في دورته ال25

أعلنت إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء فتح باب القبول والتسجيل للراغبين من طلبة وخريجي الجامعات للتطوع في مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية و الروائية القصيرة و المتحركة للعام 2024 في دورته ال 25، والمقرر أن ينعقد في الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 5 مارس.

واشترطت الإدارة الا يقل سن المتطوع عن 18 سنة . وان يكون المتقدم خريج جامعي أو على الاقل طالب بإحدى الجامعات بالإضافة لإجادة لغة أجنبية "اللغة الانجليزية أو غيرها"وحسن المظهر و السمعة و السلوك والقدرة على التعاون و إجادة العمل بروح الفريق و الالتزام و التعاون خلال فترة التدريب و الاجتماعات التحضيرية فيما قبل انطلاق فعاليات المهرجان واكدت الإدارة أن الاولوية لأبناء الاسماعيلية عقب اجتياز المقابلة الشخصية.وطالبت الراغبين بالتسجيل على الرابط التالي

https://forms.gle/uxR58nKbvaA1yXdJ9



ويحتفي مهرجان الإسماعيلية هذا العام بالدورة 25 التي ستكون استثائية في فعاليتها حيث الاحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة ال 25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.



يذكر ان مهرجان الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما، ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١

