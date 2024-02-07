محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة مخالفات العقارات والتعديات على محور عبدالمجيد محمود

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال إزالة مخالفات العقارات والتعديات على محور عبدالمجيد محمود، ورفع كفاءة واجهات الوحدات السكنية المطلة عليه فى إطار الجهود التى تقوم بها لتطوير المنطقة.

كما تفقد محافظ القاهرة عددًا من المحاور الجديدة التى تقوم الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة والتى ينتظر أن تحدث بعد انتهائها انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استقبل وفد منظمة UN Habitat وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنتدى القاهرة الحضرى العالمى 2024.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أهمية المنتدى الحضري العالمي، والذي يعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، والتي استضافتها مصر بنجاح شهد له العالم خلال عام ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية، ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وتخطيط المدن، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة، والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص الحكومة المصرية، بجميع وزارتها وهيئاتها، على الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري، لتخرج بالصورة التى تليق بالدولة المصرية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، ليضاف إلى رصيدها الحضاري والعمراني محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر تشهد حركة عمران غير مسبوقة، وهو ما يعبر عن رؤية شاملة لمعالجة قضايا التحضر والتنمية في مصر .

وأكد أعضاء الوفد على أن القاهرة كانت الاختيار الأفضل الذي قُدم للأمم المتحدة، وفقًا لمعايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة .