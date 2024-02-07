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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد إقالة المدير الفني للمنتخب

مترجم فيتوريا يظهر فى تدريبات الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، الظهور الأول لمحمد مدني، مترجم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعد بدء مهام عمله بشكل رسمي.

وكان محمد مدني تولى مهمة الترجمة للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، والذي رحل عن منصبه خلال الأيام القليلة الماضية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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