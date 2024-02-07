مترجم فيتوريا يظهر فى تدريبات الزمالك

بعد إقالة المدير الفني للمنتخب

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، الظهور الأول لمحمد مدني، مترجم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بعد بدء مهام عمله بشكل رسمي.

وكان محمد مدني تولى مهمة الترجمة للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، والذي رحل عن منصبه خلال الأيام القليلة الماضية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.