إليوت: صلاح شخص عالمي ويساعد جميع اللاعبين الشباب

أنهال الإنجليزي هيرفي إليوت لاعب ليفربول، بالمديح في زميله الدولي محمد صلاح جناح الريدز لما يقدمه من نصائح ومساعدة لزملائه الشباب في الفريق مضيفا أنه محظوظ للعب بجوار نجم عالمي مثله.

أضاف إليوت في تصريحاته لوسائل الإعلام الإنجليزية: إن وجود محمد صلاح بالفريق ورؤية ما قدّمه هو شيء لايصدق، إنه من دواعي سروري أن أتشارك معه أرضية الملعب بنفس الفريق.

وتابع: رغم أنه كان مع منتخب مصر بأمم أفريقيا راسلني بعد مباراة آرسنال بالكأس ليطمئن علي ويسأل عن الاداء وغيرها، هذه أشياء لايتوجب عليه فعلها لكنه يقوم بها لأنه إنسان رائع ويتمنى الخير للجميع.

وواصل: محمد صلاح لم يساعدني فقط بل كان يساعد كل اللاعبين الشباب بالفريق رغم أن ليس عليه فعل ذلك، هو شخصية عالمية داخل وخارج الملعب.

وأضاف: سيكون من السهل بالنسبة له أن يركز على نفسه فقط ويحقق الأرقام القياسية وحسب لكنه يأخذ من وقته ليُساعد اللاعبين الشبان ويحرص على معرفة ما إذا كنا بحاجة لأي شيء.

وأشار: أعتقد حتى حين إعتزالي سأتعلم دومًا اشياء مختلفة من اللاعبين حولي ومحمد صلاح مثال رائع لي، عندما إنضممت أولاً للنادي كنت لاعب جناح أيمن.

وأضاف: لكن عرفت أني بحاجة لمعجزة لأخذ مكانه لذا كان علي التأقلم واللعب بخط الوسط حيث ألعب الآن بتركيز على التسجيل والإبداع وغيرها.