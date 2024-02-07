قبل مواجهة الخميس.. الهلال والنصر مكتملي الصفوف

قبل مواجهة الخميس المرتقبة في نهائي كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر في كلاسيكو الكرة السعودية اكتملت صفوف الفريقين الكبيرين بعد عودة لاعبيهما الدوليين الذين شاركوا في كأس الأمم الافريقية في كوت ديفوار وكأس أسيا في قطر .

ففي المعسكر الازرق شارك كل الاعبين الدوليين في مران الهلال مساء الاربعاء بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس حيث عاد للندريبات كل من السنغالي خاليدو كوليبالي و الكوري الجنوبي جانج هيون سون و الخامس المغربي ياسين بونو إلى جانب النجوم عبد الإله المالكي و ناصر الدوسري وعلي البليهي و حسان التمبكتي و سعود عبد الحميد و محمد كنو و سيكون لدى المدير الفني فرصة الاستعانة بكل الاعبين قبل المواجهة الهامة امام النصر .

اما في معسكر العالمي فقد كانت المفاجأة هي مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل كامل في التدريبات وظهوره بشكل جيد كما عاد إلى الرياض النجم السنغالي ساديو ماني بعد مشاركته مع منتخب السنغال في كأس الأمم الافريقية وادي تدريبات بدنية منفردة تحت قيادة المعد البدني بوتينيو الذي قاد تدريبا لمدة ساعة كاملة للنجم السنغالي الذي أبلغ المدير الفني لويس كاسترو بجاهزيته لخوض المباراة تاركا امر مشاركته من عدمه للمدير الفني .

هذا وسيواجه نادي الهلال نظيره نادي النصر مساء الخميس في نهائي كأس موسم الرياض على ملعب المملكة ارينا وهي المباراة التي يكفي فيها النصر التعادل للحصول على الكأس بعد فوزه الساحق على انترميامي الامريكي بستة اهداف .