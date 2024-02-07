اقتراح بتوزيع نقدي بقيمة قرشين لمساهمي المصريين للإسكان

اقترح مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي قدره 2 قرش للسهم.

وارتفعت أرباح المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، خلال العام الماضي، بنسبة 250% لتصل إلى 58.079 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 16.62 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 156.917 مليون جنيه، مقابل 59.42 مليون جنيه خلال 2022.