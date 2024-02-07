الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وصول المتهمين بخطف طفلتي مدينة نصر للمحكمة

لحظة خطف طفلتي مدينة
لحظة خطف طفلتي مدينة نصر

وصل منذ قليل، اليوم الأربعاء، اثنين من المتهمين بخطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر، لمثولهم أمام قاضي جنح مدينة نصر، بينما تغيب المتهم الرئيسي في القضية والد الفنانين، لاستكمال جلسة محاكمتهم في واقعة الخطف المنسوبة إليهم.

 

خطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر


وكشفت التحقيقات نيابة ثالث مدينة نصر أن عامل وسائق متهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينهما وبين طليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته فى خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالى .

 

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف لغز خطف طفلتين من أحد المصاعد عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى والذى ظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، حيث تبين أن الواقعة تعود الى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهى مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

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