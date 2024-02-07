متوفى و6 مصابين في حادث سير بالبحيرة

لقي شخص حتفه وأصيب 6 آخرين بكسور وكدمات متفرقة في حادث تصادم سيارتين ملاكي بسيارة نقل، بالطريق الزراعي السريع.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفتي كفر الدوار وأبو حمص، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة تصادم سيارتين ملاكي بسيارة نقل ، بالطريق الزراعي السريع أمام قرية دسونس إتجاة الأسكندرية ، دائرة مركز أبو حمص.

أسفرت الواقعة عن مصرع ع.و.16سنة، وإصابة كل من أ.ع.16سنة ،أ,ر,17سنة،ي.أ.15سنة، ر.خ.43سنة، ي.ر.16سنة ،أ.أ.16سنة بكسور وكدمات متفرقة بالحسم.

تم نقل الجثمان إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفيي كفر الدوار العام وأبو حمص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.