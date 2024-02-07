وزير الرياضة يشهد إطلاق مؤتمر الشباب "قادر" تحت شعار "التنمية مسيرة شبابنا"

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إطلاق مؤتمر الشباب "قادر"، والذي أطلقه اتحاد شباب كفر الشيخ تحت شعار "التنمية مسيرة شبابنا"، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم الكيانات الشبابية، وتنمية كوادر شابة قادرة على تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، مؤكداً على أن الكيانات الشبابية تضم جميع فئات المجتمع، ولعبت دورًا بارزاً في المساندة الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية ودعم الدولة لملف تمكين الشباب في قيادة البلاد، لافتاً أن المؤتمر يأتي استجابةً لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل الشباب وتوعيتهم وتمثيلهم الفعلي في الحياة السياسية، وتوفير الفرصة لهم للمشاركة في صنع القرارات.

ومن جانبه، أوضح محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، أن المؤتمر يتضمن ثلاث جلسات نقاشية تركز على دور الشباب في صناعة المستقبل، حيث تأتي الجلستين الأولى والثانية تحت عنوان "الشباب قادر" و"نقاشات برلمانية"، بينما تركز الجلسة الثالثة على "الشباب والحياة السياسية"، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تأهيل وتعزيز الكوادر الوطنية ونشر الوعي ودعم الدولة المصرية، وكذا عرض ومناقشة دور الشباب في صنع المستقبل، ومناقشة قضايا مهمة، معرباً عن شكره لدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب ودورهم في المجتمع.



وقدمت الأستاذة شيماء بدر جلسة تحت عنوان "الشباب قادر" تناولت التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الأهداف، وعُقدت جلسة حوارية تسلط الضوء على نماذج شبابية مؤثرة، كما تضمن المؤتمر جلسة حوارية بعنوان "نقاشات برلمانية"، تم إدارتها بواسطة المهندس نعيم سليمان والدكتور حسام إمام. حضر الجلسة النائب اللواء السعيد عمارة والنائبة هدي الطنباري، وتناولت الحوارات مواضيع مثل تحرير سعر الصرف، والتضخم، وسعر الدولار، والسوق الموازية، تمت مناقشة كيفية مواجهة مشكلة البطالة والعمل على توفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة.

وفي السياق ذاته، أُقيمت جلسة حوارية بعنوان "الشباب والحياة السياسية"، وتمت إدارتها بواسطة المحاسب يسري أبو شعيشع، وحضر الجلسة المستشار محمد الأجرود، الأمين العام لحزب حماة الوطن بكفر الشيخ، وتمت مناقشة دور الأحزاب في دعم الشباب في ظل تمكين القيادة السياسية للشباب.

وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية، حيث قدم فريق "تيم اشارة" عرضاً لأغنية "هايوقفوك"، وقدمت الشاعرة مريم المواردي قصيدة بعنوان "صباح النور صباح الحلم"، واستعرض فريق مسرح الاتحاد مسرحية تناولت قضية الزواج وحلولها، وقدم المطرب حسن مرعي أغنية وطنية.

حضر الاحتفال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، ومجموعة من قيادات المحافظة، ومجموعة من قيادات وأعضاء الإتحاد.



