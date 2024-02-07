محافظ بني سويف يلتقي مسؤولي فرع شركة بوتاجاسكو لتوفير احتياجات المحافظة

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مسؤولي فرع الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع، وفي مقدمة الموضوعات: اسطوانات البوتاجاز والاستفادة من زيادة القدرات الإنتاجية لضمان الاستدامة ، وبحث سبل التعاون مع المحافظة لتوفير كافة احتياجات المحافظة من أسطوانات البوتاجاز المنزلي خاصة مع زيادة الطلب عليها خلال فصل الشتاء وذلك في حضور أحمد صلاح مدير الفرع ، أحمد حافظ مدير العلاقات العامة بالفرع .

ناقش المحافظ ،سبل التعاون مع الشركةلسد احتياجات القرى والمراكز من اسطوانات البوتاجاز،وتوفير حصص إضافية للمحافظة خلال فصل الشتاء،والتنسيق لضخ الأسطوانات بكميات مناسبة بالتنسيق مع مديرية التموين،وأن تكون الأولوية في زيادة حصة التوزيع للأماكن التي بها شكاوى من قلة الحصة،وذلك من خلال إشراف مباشر من رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية ولمواجهة زيادة الطلب على اسطوانات البوتاجاز المنزلي.

وأشار محافظ بني سويف إلى تكليفاته للتموين بالتنسيق الدائم مع شركة الغاز لمتابعة شحن كميات البوتاجاز يوميًا، والتأكد من وصولها لأماكنها، من خلال وحدات المتابعة الفرعية بإدارات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، مع التشديد على ضرورة التواصل بمركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة والتكامل مع فروع غرف الأزمات بالدواوين العموم للوحدات المحلية بالمدن والقرى.

طالب المحافظ بضرورة قيام فرع الشركة بتوفير قاعدة بيانات بالمخازن الاستراتيجية لأسطوانات البوتاجاز المنتشرة على مستوى مناطق محددة بالمحافظة، وذلك ليكون متوافر لمركز التحكم والسيطرة بيان واضح بتلك الأماكن وسهولة استدعاء المخزون الاستراتيجي في أية طوارئ أو أزمات تتعلق بإنتاج الأسطوانات بالمصانع التابعة للشركة والتي توفر احتياجات المحافظة.

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