الفنانة تغريد السحار تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم "موديل كايرو"

كشفت الفنانة تغريد السحار، تفاصيل مشاركتها في فيلم "موديل كايرو" والذي يتم تصويره خلال الفترة الحالية في عدد من الدول، على أن يتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت تغريد، أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية القصيرة، ومدته نصف ساعة، حيث تدور أحداثه حول موديل عربية تحصل على فرصة عمرها بالسفر إلى الخارج والمشاركة في مسابقة عالمية في العاصمة روما.

وأضافت الفنانة، أن ذروة الأحداث تبدأ في الخارج عندما تذهب الموديل إلى هناك لتمر بالعديد من الأحداث والصعوبات التي تشكل عائقا أمامها قبل الاشتراك في المسابقة حتى تحدث المفاجأة في نهاية الفيلم، والتي ستكون صادمة للعديد من المشاهدين.

وأعربت تغريد السحار، عن أملها في أن يحظى الفيلم القصير على إعجاب الجمهور العربي عقب عرضه، وكذا النقاد، تمهيدا للمشاركة به في مختلف المهرجانات المحلية والعربية.