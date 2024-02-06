رئيس حزب القوات اللبنانية يبحث مع السفيرة الأمريكية التطورات المحلية والإقليمية

بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون التطورات اللبنانية والإقليمية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في معراب بحضور النائبة ستريدا جعجع عضو تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية).

وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية على أن لبنان لديه دستور قائم ومؤسسات حقيقية .. مشيرا إلى أن المطلوب لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة هو وقف التعطيل لكي يتمكن اللبنانيون من إنتاج الحلول للأزمة الراهنة.

وأوضح جعجع أن اللبنانيين لا يطلبون من المجتمع الدولي سوى مساعدتهم على وقف العرقلة لإعادة الحياة إلى المؤسسات وعلى رأسها المجلس النيابي، معتبرا أن المدخل الرئيسي للحل يكمن في إعادة فتح أبواب المجلس أمام جلسات انتخاب رئاسيّة فعليّة وحقيقية وليست صورية – على حد تعبيره.

اخبار جوجلتابعوا صفحتنا على أخبار جوجل

