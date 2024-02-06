سؤ الحظ يطارد زعيم الثغر ليخرج من الرابطة وسط جماهيره

خرج زعيم الثغر من بطولة كأس الرابطة منذ قليل على أرضه بستاد الاسكندرية ووسط جماهيره أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف فى الدور قبل النهائي من البطولة

وكان سؤ الحظ قد طارد فريق الاتحاد السكندرى بقيادة الكابتن طارق العشرى خاصة بعد إلغاء هدف التعادل الذى تم إلغائه من قبل طاقمالتحكيم بعد الرجوع الى ال"var” والذى أعتبر لمسه يد على أحد لاعبى الاتحاد بينما مؤيدى زعيم الثغر أعتبروا الهدف لمسة كتف

فى الوقت نفسه كان قد ألغى فى بداية المبارة هدف لفريق سيراميكا اوف سايد بعدها تم طرد اللاعب أحمد هاني ظهير سيراميكا بحصولهعلى البطاقة الحمراء في الدقيقة 33، بعد إعاقة لاعب الاتحاد السكندري قبل انفراده بالمرمى وذلك بعد العودة لتقنية ال " var”

وحتى اللحظات الاخيرة من عمر المباراة عاندت الشباك زعيم الثغر وصعبت عليه مهمة التسديد وإحراز هدف التعادل ليصعد فريق سيراميكاللدور النهائي لمواجهة فريق طلائع الجيش بعد تغلبه على فريق المصرى بضربات الجزاء