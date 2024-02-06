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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يهزم ممثل الأردن في إفتتاح البطولة العربية لتنس الطاولة

إنبي
إنبي

نجح فريق إنبي لتنس الطاولة "سيدات" في تحقيق الفوز على نظيره ممثل الأردن بنتيجة 0/3، في إفتتاح مباريات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وتقام بطولة الألعاب للأندية العربية للسيدات في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير .

وجاء مستوى لاعبات إنبى مميز ورائع، حيث لعب كل من: “نادين الدولتلي، ريم العراقي، هنا إبراهيم، سارة إبراهيم، نهى يسري، وفاطمة علاء“.

بينما حرص على حضور المباراة ومؤازرة الفريق البترولى الأستاذ/ علاء جبر رئيس الوفد المصري وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ، حيث قام سيادته بتهنئة اللاعبات وجهازهم الفنى بعد تحقيق الفوز الأول بالبطولة ، مطالباً آياهم بضرورة حصد اللقب وتقديم عروض مميزة بالبطولة .

الجدير بالذكر أن 61 فريقًا عربيًا يشارك في البطولة، حيث يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: “ تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ، تنس الطاولة ، كرة السلة ، الرماية ، القوس والسهم ، المبارزة ، ألعاب القوى ، والكاراتيه“.

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