إنبي يهزم ممثل الأردن في إفتتاح البطولة العربية لتنس الطاولة

نجح فريق إنبي لتنس الطاولة "سيدات" في تحقيق الفوز على نظيره ممثل الأردن بنتيجة 0/3، في إفتتاح مباريات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وتقام بطولة الألعاب للأندية العربية للسيدات في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير .

وجاء مستوى لاعبات إنبى مميز ورائع، حيث لعب كل من: “نادين الدولتلي، ريم العراقي، هنا إبراهيم، سارة إبراهيم، نهى يسري، وفاطمة علاء“.

بينما حرص على حضور المباراة ومؤازرة الفريق البترولى الأستاذ/ علاء جبر رئيس الوفد المصري وعضو اللجنة الأولمبية المصرية ، حيث قام سيادته بتهنئة اللاعبات وجهازهم الفنى بعد تحقيق الفوز الأول بالبطولة ، مطالباً آياهم بضرورة حصد اللقب وتقديم عروض مميزة بالبطولة .

الجدير بالذكر أن 61 فريقًا عربيًا يشارك في البطولة، حيث يضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن ثماني ألعاب وهي: “ تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ، تنس الطاولة ، كرة السلة ، الرماية ، القوس والسهم ، المبارزة ، ألعاب القوى ، والكاراتيه“.