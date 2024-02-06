تموين القاهرة: مصادرة 13700 علبة سجائر بـ 600 ألف جنيه فى حي الخليفة

نفذت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة، برئاسة ناصر ثابت عبد السلام، وكيل أول وزارة التموين، حملة مكبرة من قبل ادارة الرقابة التموينية بالمديرية العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة للتفتيش على احد المحلات الكائن بالعنوان شارع العطارين بمنطقة الخليفة حيث تم تحرير محضر جنحة جزئي ضد صاحب المحل وذلك لمخالفته اللوائح والتشغيل بدون ترخيص وتجميع سجائر وأدخنه بغرض تخزينها والتربح منها وبيعها بالسوق السوداء.



فضلا عن مخالف قانون حماية المستهلك، وأيضا المخالفة بعدم وجود فواتير وقد تم ضبط وتحريز كمية كبيرة من علب السجائر بلغت 13700علبة حيث شملت المضبوطات 7000 علبه سجائر ماركه وينستون، و1000 عليه سجائر كليوباترا بوكس، و3000 علبه سجائر ميريت، و2200 علبه سجائر كليوباترا عاديةن وبما يعادل 600 ألف جنيه قيمه نقدية للمضبوطات.

استمرار تفعيل الحملات المكثفة ليل نهار بقطاعات العاصمة الاربع لإحكام الرقابة على الأسواق

وشدد مدير مديرية تموين القاهرة علي استمرار تفعيل الحملات المكثفة ليل نهار بقطاعات العاصمة الاربع لإحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك والاطمئنان من ثبات الاسعار وعدم السماح بأحتكار أي سلعة لبيعها بالسوق السوداء من قبل التجار وجاري العمل والتفتيش بشتي المناطق وفي جميع الاوقات.

وياتي هذا في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين والتجارة بمحافظة القاهرة برئاسة ناصر ثابت عبدد السلام، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استقبل وفد منظمة UN Habitat وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنتدى القاهرة الحضرى العالمى 2024 .

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أهمية المنتدى الحضري العالمي، والذي يعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، والتي استضافتها مصر بنجاح شهد له العالم خلال عام ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية، ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وتخطيط المدن، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة، والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص الحكومة المصرية، بجميع وزارتها وهيئاتها، على الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري، لتخرج بالصورة التى تليق بالدولة المصرية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، ليضاف إلى رصيدها الحضاري والعمراني محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر تشهد حركة عمران غير مسبوقة، وهو ما يعبر عن رؤية شاملة لمعالجة قضايا التحضر والتنمية في مصر .

وأكد أعضاء الوفد على أن القاهرة كانت الاختيار الأفضل الذي قُدم للأمم المتحدة، وفقًا لمعايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة والتنقل واللوجيستيات بالإضافة إلى سابقة تنظيمها لمؤتمرات على نفس المستوى والحجم والأهمية.