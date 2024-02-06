اطلاق المرحلة التمهيدية من برنامج إعداد القيادات الادارية والتنفيذية

افتتحت مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية برعاية معالى وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالشراكة مع العديد مع الجهات نفذت مؤسسة القادة برنامجى سفراء المشروعات القومية و القيادات الادارية التنفيذية رفيعة المستوى التمهيدي كمنحة مجانية مقدمة لاعضاء مؤسسة القادة والمرشحين من الجهات الشريكة.

ياتى ذالك ضمن الرؤية الاستراتيجية "للقادة" وتفعيل شعار التاهيل من اجل التمكين

جاء ذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري، وبمشاركة اعضاء مؤسسه القادة والجهات الشريكة من محافظات ( القاهرة - الجيزة ).



ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام ومتابعة الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور احمد الشريف رئيس مجلس امناء مؤسسة القادة ، بتنفيذ هذا البرنامج بهدف العمل على إمداد المشاركين بالمعرفة والخبرة حول الاتجاهات الحديثة في الإدارة، تزويدهم بمفاهيم الدولة وسلطاتها في الدستور المصري، وبمعلومات حول مفهوم الأمن القومي المصري وتأثيره على متخذ القرار. بالإضافة إلى تزويد المشاركين بمفاهيم الامن السيبرانى ومكافحة الجرائم الالكترونية وتاثيره على الحكومات .



قال الدكتور احمد الشريف ان المرحلة لاكتساب أكبر قدر من المهارات والخبرات التي تساعدهم على أن يصبحوا قادة فاعلين، كما أشار إلي اهتمام المؤسسة ببناء جيل من القيادات الشبابية في مختلف الأماكن والمنظمات والهيئات مما يدعم بناء دولة شباب.

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