تكليف الدكتورة جيهان نبيل للقيام بأعمال عميد صيدلة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً؛ بتكليف الدكتورة جيهان نبيل حسن فتيح الأستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ للقيام بعمل عميد لكلية الصيدلة.

وهنأ رئيس الجامعة؛ عميدة كلية الصيدلة، متمنياً لها التوفيق والسداد في تطوير المنظومة التعليمية بالكلية، وأداء رسالتها علي النحو الأمثل، موجها بضرورة العمل على المساهمة في استمرار تقدم الجامعة، وتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق لخطة الجامعة، واستراتيجية وزارة التعليم العالي، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

جدير بالذكر، أن الدكتورة جيهان نبيل حاصلة علي بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة أسيوط عام 1994، كما حصلت علي درجة الماجستير تخصص الصيدلانيات عام 2000، ثم درجة الدكتوراه من جامعة كيوتو باليابان عام 2005، وتم تعيين الدكتورة جيهان زميل باحث في قسم الصيدلة الحيوية، جامعة كيوتو، للصناعات الدوائية، اليابان في الفترة من نوفمبر 2002 إلي ديسمبر 2003، ثم رئيساً لقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بالجامعة، وتم تعيينها وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ عام 2019، هذا بالإضافة إلى عضويتها بهيئة تحرير و تحكيم عدة دوريات عالمية مرموقة، إلي جانب عضويتها باللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة و الأساتذة المساعدين (صيدلانيات) بالدورة الرابعة عشرة منذ سبتمبر 2023.