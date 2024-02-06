صحة أسيوط تعقد دورات تدريبية لأطباء العيون بالتعاون مع الجامعة

تنظم مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، بإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتورة كرستين تادروس مدير مستشفى رمد اسيوط بالتعاون مع جامعة أسيوط ومستشفياتها ، وجامعة الأزهر وجامعة جنوب الوادي دورة تدريبية لأطباء الرمد بمستشفى رمد اسيوط.

وحسب بيان اعلامى صادر عن مديرية الصحة بالمحافظة، فان الدورة التدريبية تتم بالتنسيق مع جامعة اسيوط فى الفترة من 6 فبراير حتى 8 فبراير كمرحلة أولي علي أن يتم استكمال التدريب خلال المرحلة الثانية من 13 فبراير وحتي 15 فبراير ، حيث يقوم بالتدريب نخبة من أساتذة الرمد بجامعة أسيوط تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد سعد ودكتور عصام غانم ودكتورة سارة العطار ودكتور احمد حسنى ودكتور مينا جورج ودكتور ماريو ميشيل ..و نخبة من الاستشاريين.

تأتي هذه الدورات لرفع كفاءة الأطباء بمستشفى الرمد وأقسام الرمد بالمستشفيات ، وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وفقا لبيان المديرية.

شارك بالدورة التدريبية أكثر من 20 طبيب استشاري بالإضافة إلي اخصائيين ونواب الرمد ...