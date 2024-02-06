فريق بحثي بجامعة قناة السويس يفوز بالمركز الأول للنسخة الأولى من مسابقة الايسيسكو

اعلن الدكتورناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فوز الجامعة بالمركز الأول عالميا في مسابقة الايسيسكو لتطوير عملية تحويل النفايات العضوية إلى الواح غذائية لبلوغ الأمن الغذائى.

وضم الفريق البحثي الدكتور أحمد ريان - قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة

والدكتورة أميرة محمد المدرس المساعد - قسم علوم بحار بكلية العلوم.



وأشاد مندور بالمجهود الكبير الذي بذلوه للوصول إلى الصدارة ورفع اسم الجامعة عاليا في كافة المحافل الدولية

مؤكدا على اهتمام الجامعة بالبحث العلمي و دعم الباحثين و حرصها على توفير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل الارتقاء بالمنظومة البحثية والعلمية بالجامعة

كما أوضح رئيس الجامعة أن قضية المخلفات الحيوية ومخلفات مصانع الاغذية تمثل تحديات كبيرة على الاستدامة البيئية والكفاءة الاقتصادية والأمن الغذائي. ومع استمرار نمو السكان، تصبح الحاجة إلى ممارسات مستدامة في إنتاج الأغذية واستهلاكها ملحة بشكل متزايد.

يذكر أن مخلفات الأغذية الثانوية تعتبر ذات أهمية قصوى بسبب احتوائها علي كميات كبيرة من البروتينات والدهون والعناصر المعدنية والمركبات النشطة حيويا والألياف الغذائية. و يعد نقص البروتين وسوء التغذية المرتبط به أحد المشكلات الخطيرة في معظم البلدان النامية.

ولذلك يعتبر تدعيم الأغذية استراتيجية أساسية في مكافحة الجوع.

و من هذا المنطلق تقدم الفريق البحثي بمقترحات للاستفادة من المخلفات الحيوية في انتاج منتجات ذات قيمة غنية في محتواها من البروتينات والدهون والالياف الغذائية وغيرها من المركبات الهامة الازمة لتوفير حياه صحية وكذلك توفير خيارات غذائية يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة للمجتمعات الفقيرة، وتحسين الأمن الغذائي والقضاء علي الجوع وسوء التغذية.

تم ذلك بدعم واهتمام ورعاية من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس واشراف عام من الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و اشراف الدكتورة ماجدة إبراهيم مديرة مكتب الابداع التكنولوجي والتسويق

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المسابقة تساهم في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالمنظمة، وكذلك تحقق رؤية مصر 2030.

موضحا أن الجائزة تستهدف الشباب الناشطين في مجال تطوير التقنيات المبتكرة بالدول الأعضاء للمنظمة وكذلك الشركات الناشئة المعنية بمجال ريادة الأعمال الخضراء

وأشارت الدكتورة ماجدة ابراهيم مدير مكتب الابداع التكنولوجي والتسويق أن حفل التكريم انطلق يوم الخميس الأول من فبراير 2024 وحضره عدد من سفراء الدول الأعضاء ومسؤولين وباحثين وطلاب جامعات دولية،

واشارت الدكتورة أفنان بركات أن مداولات لجنة التحكيم أسفرت عن فوز فريق جامعة قناة السويس من مصر بالمركز الأول بمشروع المخلفات العضوية والثانوية للأغذية كآلية لضمان الأمن الغذائي.