اعتماد الموازنات الاستثمارية لشركات جابكو ويبكو وبدر الدين

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماعات الجمعيات العامة لاعتماد الموازنة الاستثمارية الجديدة في العام المالى المقبل 2024-2025 لشركات بترول خليج السويس ( جابكو ) وبترول الصحراء الغربية ( ويبكو ) وبدر للبترول.

وخلال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس( جابكو ) التي تم خلالها اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالي 2023-2024 والموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024-2025 ، اكد الملا علي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الخطة الطموح لحفر الابار وزيادة معدلات الانتاج في مناطق عمل الشركة بخليج السويس ، مشيدا بالشراكة الناجحة مع شركة دراجون أويل الاماراتية مؤكدا علي دعم الوزارة المستمر وتهيئة المناخ لزيادة ضخ الاستثمارات ، كما وجه الوزير الشكر لادارة شركة جابكو وفريق العمليات وكافة العاملين بالشركة علي المجهودات المبذولة ، مشددا علي اهمية الاستمرار في مراعاة تدابير السلامة للعاملين وبالتسهيلات في مواقع العمل .

و استعرض المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة بترول خليج السويس ( جابكو ) الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي 2024-2025 وخطتها الاستثمارية الطموح للعام المالى 2024-2025 وخطط زيادة معدلات الإنتاج واستكمال مشروعات حقول الإنتاج الجديدة وعلي رأسها حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان والذي بدأ انتاجه نهاية ديسمبر الماضي ، و ذلك وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وأوضح أنه جار استكمال مشروع تنمية حقل شمال صفا بعد أن الانتهاء من مرحلته الأولى وتركيب المنصة وتدشين محطة الإنتاج الخاصة بالحقل لتصل معدلات انتاجه الحالية الى اكثر من 7 الاف برميل يومياً مخطط زيادتها الى 25 الف برميل بعد استكمال مراحل تنمية الحقل ، لافتاً الى ان اعمال تدشين أولى مراحل الإنتاج بالحقل من خلال المشروع بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرية انبي وبتروجت وخدمات البترول البحرية

و أوضح أن الخطة الاستثمارية خلال عام 2024-2025 تتضمن ضخ استثمارات تقدر بنحو 586 ملايين دولار خلال العام ، و أنها تستهدف زيادة معدل انتاجها اليومي البالغ حاليا نحو 66 الف برميل يومياً ليصل الى 72 الف برميل زيت خام ، ومن المخطط أن تقوم بحفر 12 بئراً استكشافية وتنموية تسهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطيات.

كما أشار الى مواصلة الخطة الطموحة لإحلال وتجديد وتحديث تسهيلات الإنتاج والتي بدأتها الشركة حفاظاً على كفاءة واستمرارية الإنتاج وسلامة البيئة وتشمل إحلال خطوط الإنتاج القديمة وتحديث التوربينات ووحدات ضغط الغاز ، حيث تشهد محطة الانتاج الرئيسية " المرجان36 " اعمال تحديث وحدة التوربينات .

شارك في اعمال الجمعيات العامة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للانتاج والاستكشاف والمشروعات والشئون المالية ، و المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الانتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف و المهندس محمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة ، و المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون اويل الاماراتية و المهندس ماتيا كامبانياتي مدير شركة ايني الايطالية في مصر.

الجمعية العامة لشركة ويبكو:

توسعات بترولية بالعلمين الجديدة لخدمة التنمية

كما شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركة ويبكو المسئولة عن إدارة وتشغيل ميناء الحمراء البترولى وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لتخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية بمنطقة العلمين الجديدة ، حيث اكد الملا أن البنية التحتية لقطاع البترول بالعلمين الجديدة تعد أصول هامة للغاية لمصر والاقتصاد المصرى ، موضحاً أن كافة التوسعات البترولية التي يتم تنفيذها بهذه المنطقة توافر لها إرادة ورؤية استباقية لتنفيذها في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى بدأ عام 2016 ، و ان هذه الرؤية الاستباقية وضعها قطاع البترول وينفذها لمواكبة وخدمة حركة التنمية الجارية بالعلمين الجديدة و على طول منطقة الساحل الشمالى الغربى لمصر من تنمية صناعية وعمرانية في اطار خطة الدولة لتنمية المنطقة والتي لابد أن يتوفر لها ظهير بترولى في اطار دور الطاقة كمحرك للتنمية .

و أضاف الملا ان المشروعات التوسعية الجارية في المنطقتين الشمالية والجنوبية لميناء الحمراء البترولى تمثل ترجمة عملية لتلك الرؤي والاستراتيجيات لما تعمل عليه من زيادة غير مسبوقة في طاقات التخزين للميناء من الخام ودعم دوره الهام كمركز رئيسى بمنطقة البحر المتوسط، و تدشين منطقة استراتيجية لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية المختلفة بالعلمين الجديدة والتي من المخطط تشغيل أولى مراحلها في الصيف المقبل بتشغيل منطقة تخزين وتداول وشحن السولار ، و يرتبط هذا المشروع بالبنية التحتية ممثلة في خط نقل المنتجات البترولية من توسعات مصفاة تكرير ميدور الى العلمين الجديدة ، ووجه الوزير الشكر لادارة شركة ويبكو والعاملين علي الاداء المتميز و مجهوداتهم في تنفيذ الرؤي التوسعية ، مشيدا كذلك بالتناغم بين جهات تنفيذ مشروعات التوسعات ممثلة في هيئة البترول وويبكو وبتروجت .

واستمع الوزير الى عرض من المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو حول الموقف التنفيذي لمشروعات التوسعات بالمنطقتين الشمالية والجنوبية للميناء و خطط التنفيذ ، حيث استعرض أعمال توسـعات المنطقة الشمالية والتي تشمل إنشـاء مسـتودعات لتخزين

وتداول الزيت الخام للوصـول لسـعة إجمالية 8 مليون برميل لميناء الحمراء ،كما تشمل خطوط الربط مع ميناء الحمراء وكذلك محطة توزيع الكهرباء حيث يتم العمل حالياً للانتهاء من المرحلة الأولي وتشمل 4 مستودعات تخزين بواقع 630 الف برميل للمستودع للوصول إلي سعة تخزين للميناء 3ر5 مليون برميل .

وأوضح أن التوســعات الجنوبية ممثلة في مشروع المنطقة البترولية بميناء الحمراء تتم الأعمال المتكاملة لإنشاء 3 مستودعات لتخزين وتداول السولار ومحطة توزيع الكهرباء وكافة التسهيلات والمرافق اللازمة والربط مع منطقة التوسعات الشمالية، وكذلك ثلاثة مستودعات للبنزين ومستودعين لوقود النفاثات بالإضـافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات، وجار تكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من توفير طاقة تخزينية للمنتجات البترولية 130 الف طن في إطار المخطط العام لمنطقة التوسـعات البترولية الحديثة والتي تتزامن مع إستكمال خط نقل المنتجات البترولية من مصـفاة ميدور بالأسكندرية إلي ميناء الحمراء البترولي بالعلمين بطول 145 كم، بما يخدم التنمية بمدينة العلمين الجديدة ، كذلك فإن منطقة تخزين وشـحن المنتجات البترولية البالغ طاقتها 400 ألف طن ســتسـاعد في تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي، وكذلك خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعلمين ، كما تم استعراض خطة تداول الزيت الخام خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ و استقبال وتداول كمية 95 مليون برميل من الزيت الخام بتسهيلات ميناء الحمراء بمعدل يومي260 ألف برميل ، كما تشـهـد شـركة ويبكو العام القادم إضـــافة نشــاط تداول المنتجات البترولية وتخزين الخام لحسـاب الغير مما سيكون له بالغ الأثر علي زيادة المردود الإقتصـادي .

الجمعية العامة لشركة بدر للبترول

وخلال الجمعية العامة لشركة بدر للبترول لاستعراض موازنة العام المالى 2024-2025 وجه الملا بوضع خطط طموح لزيادة الإنتاج من حقل بدر-1 بالصحراء الغربية الذى تقوم الشركة بتشغيله و التي تعد شركة مصرية بالكامل خاصة و أن الزيادة في الإنتاج تتضاعف أهميتها لتقليل الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطنى .

واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة خطة حفر الآبار الجديدة ومشروعات تطوير موقع حقل بدر-1فى مجالى التحول الرقمى والاستفادة من غازات الشعلة وخفض الانبعاثات .