قطع المياه غدًا عن بعض مناطق دمياط لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن مدينة ميت أبو غالب، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 7-2-2024، وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع إلى أعمال ربط المحطة الجديدة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.