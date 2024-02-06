جامعة قناة السويس تستعد للفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة استعدت داخل جميع الكليات لاستقبال الطلاب مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني والمقرر في ١٠ فبراير المقبل.

واكد ان طلاب الكليات العملية بالجامعة بدأوا في تسجيل المقررات الدراسية عبر برامج إلكترونية وذلك قبيل بدء الفصل الدراسى الثاني بوقت كافٍ.

واشار أنه جاري الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال أجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية، بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، ووفق استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.

وكان الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اعلن خلال الأسبوع الماضي اعتماد نتائج الفصل الدراسي الاول بجميع الكليات .

ووجه الشكر لعمداء الكليات لسرعة الانتهاء من رصد ومراجعة وإعلان النتائج، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والقائمين على العمل داخل الكنترولات وشئون الطلاب وذلك لدقة وسرعة إعلان النتائج.