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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم الغربية يترأس مقابلات المرشحين لمراقبة امتحانات الثانوية العامة

مقابلات إدارتي السنطة
مقابلات إدارتي السنطة وكفر الزيات

 ترأس اليوم  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لليوم الثالث علي التوالي، لجنة مقابلات السادة المرشحين للعمل لرئيس لجنة ومراقبين لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 بحضور  محمد عبد الرؤوف محمد، رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات، و اسماعيل محسن محمد، مدير إدارة بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، و هبة الله احمد فتح الله، عضو بإدارة الشئون القانونية بالوزارة، ووفاء سعد، موجه مديرية مالي بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد داود، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات.

  وتمت المقابلات بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بطنطا، وأجريت المقابلات للسادة المرشحين من إدارتي السنطة وكفر الزيات.

الجدير بالذكر، أن المقابلات لاختيار السادة المرشحين لرئيس لجنة ومراقب أول لامتحانات الثانوية العامة، تتم على مدار خمسة أيام بدأت من الأحد الموافق الرابع من فبراير الحالي وتستمر حتى الخميس الموافق الثامن من نفس الشهر، حيث تم توزيع الإدارات على مدار خمسة أيام، وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الوزارة.

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