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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حملات مكثفة لرصد وإزالة المخالفات بمدينة العبور (شاهد)

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أعلن جهاز مدينة العبور، برئاسة المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، اليوم الثلاثاء، عن تكثيف الحملات الأمنية على مدار اليوم والتعامل بكل حزم مع المخالفات وإعادة الانظباط الأمني والمعمارى لشوارع وأحياء المدينة.

ورصدت الحملة، مخالفة بالقطعة رقم (١٠٤) محليه (٦ج) بالحى الأول، وبناء مباني زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، وعلي الفور تم إيقاف الأعمال وعمل إزالة فورية، والتحفظ على المهمات بمقر الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 كما رصدت الحملة، مخالفة بالقطعة رقم (١٨) بلوك (١٥١٠٥) بالحى السابع، وبناء مباني زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، وتم عمل إزالة فورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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