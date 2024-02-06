عبر 49 طائرة إنزال جوي.. قافلة مساعدات إنسانية من الأردن لغزة

كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم حكومة الأردن الدكتور مهند المبيضين، أن الأردن أرسل لغزة مساعدات عبر 49 طائرة إنزال جوي.

وبحسب الوكالة الأردنية؛ فقد أشار المبيضين،الي، أن ذلك جاء استجابة لمتطلبات أهلنا في القطاع، ولتمكين مستشفياتنا الميدانية في غزة.

في سياق آخر، قال المبيضين، إن توجيهات رئيس الوزراء مستمرة بضرورة توفير المواد الأساسية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.