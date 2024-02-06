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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عبر 49 طائرة إنزال جوي.. قافلة مساعدات إنسانية من الأردن لغزة

حكومة الأردن
حكومة الأردن

كشف  وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم حكومة الأردن الدكتور مهند المبيضين، أن الأردن أرسل لغزة مساعدات عبر 49 طائرة إنزال جوي.

وبحسب الوكالة الأردنية؛ فقد أشار المبيضين،الي، أن ذلك جاء استجابة لمتطلبات أهلنا في القطاع، ولتمكين مستشفياتنا الميدانية في غزة.

في سياق آخر، قال المبيضين، إن توجيهات رئيس الوزراء مستمرة بضرورة توفير المواد الأساسية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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