حبس 4 أشخاص في مشاجرة نتج عنها مصرع صياد بطلق ناري بسوهاج

قررت النيابة العامة لقسم ثان سوهاج بحبس صيادين وتاجر أسماك 4 أيام على ذمة التحقيقات إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات على بيع الأسماك استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء نتج عنها مصرع صياد في العقد الثالث من العمر إثر إصابته بطلق ناري بالصدر وإصابة 4 أشخاص آخرين.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة ثان سوهاج بوقوع مشاجرة دائرة القسم وسماع طلقات نارية .



إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من:" طرف أول "أيمن . م . ف . ا" 29 سنة- صياد مصاب بطلق ناري بالصدر وتوفي عقب وصوله المستشفى وشقيقيه "محمد . م . ف . ا" 23 سنة صياد مصابًا بجرح بفروة الرأس و"إدريس . م . ف . ا" 28 سنة صياد- مصاب بجرح بفروة الرأس وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام .



وطرف ثانٍ كلًا من: "بدوي . م . ع . م" 63 سنة صاحب محل أسماك مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس ونجله "عبد الرحمن . ب . م . ع" 27 سنة صياد مصاب بجرح قطعي بالفخذ الأيمن وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج التعليمي لتلقي العلاج .



وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين" وبحوزة الثاني من الطرف الأول سلاح أبيض "مطواه".



وبسؤال الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الثاني من الطرف الثاني إصابة الأول من الطرف الأول التي أودت بحياته من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات بين الطرفين على أولوية بيع الأسماك، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على أن يراعي التجديد لهم في الموعد القانوني .