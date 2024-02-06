الأهلي يحدد موعد عودة ديانج

ينتظم المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،في التدريبات الجماعية بعد غد الخميس.

وقال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي إن أليو ديانج عاد إلى القاهرة بعد انتهاء مشوار منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح بيبو أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر منح ديانج راحة سلبية إضافية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.